В уральской столице пройдут Дни Эрмитажа

13:46 | 8.10.2018

пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств

С 9 по 19 октября в Екатеринбурге пройдут Дни Эрмитажа. Площадкой станет Екатеринбургский музей изобразительных искусств.



Одно из самых ярких событий программы – открытие выставки одного шедевра: посетители смогут увидеть картину «Балованное дитя» французского художника XVIII века Жана-Батиста Грёза.



Также в рамках Дней Эрмитажа состоятся лекции и мастер-классы от сотрудников музея. Часть мероприятий пройдет в Уральском гуманитарном институте УрФУ по адресу улица Ленина, 51.