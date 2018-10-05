Снег на смену дождям: в Екатеринбурге ожидается похолодание

17:27 | 7.10.2018

Фото: media.tmbtk.ru

Предстоящая рабочая неделя вновь не порадует жителей и гостей Екатеринбурга теплом и ясным небом. По прогнозу уральского гидрометцентра, дождь будет лить практически непрерывно до среды, 10 октября. К выходным ожидается снег.



Завтра, 8 октября, воздух прогреется до +8...+10 градусов. Днем 9 октября синоптики обещают +6...+8 градусов. И с этого дня температура будет понижаться до +1 градуса.



В других городах Свердловской области погода также не порадует: температура будет опускаться до -1 градуса, а дожди будут чередоваться со снегом.