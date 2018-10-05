В Екатеринбурге около 100 пассажиров рейса из Турции остались без багажа

14:02 | 7.10.2018

Фото: zagranichnik.ru

В ночь на 6 октября около 100 пассажиров рейса из Антальи, прибыв в аэропорт Кольцово, не смогли получить свой багаж. Ждать свои вещи туристам пришлось более суток.



По словам потерпевших, сначала вылет рейса авиакомпании Onur Air из Антальи был задержан на два часа, а после прилета выяснилось, что багажа нет. Прибывшие в Екатеринбург туристы начали паниковать, многие написали заявления об утере багажа.



Как сообщили в багажном отделе аэропорта Кольцово, чемоданы прибыли лишь этой ночью, многие пассажиры еще не успели забрать свои вещи.