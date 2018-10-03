Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 5 октября 2018 года

10:33 | 6.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 05.10.2018г. до 08:00 06.10.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 149 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 80 противоправных деяний. Из них: одно убийство, пять грабежей, 19 краж чужого имущества, в том числе две квартирные, одно неправомерное завладение автотранспортом, 12 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе четыре сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло девять ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, ещё 8 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 3 массовых мероприятия, в которых приняло участие порядка 2000 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 16 сотрудников полиции, 19 представителей частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.