В Екатеринбурге создадут подростковый клуб «Юный Росгвардеец»

21:45 | 5.10.2018

nikitskij.livejournal.com

Управление Росгвардии по Свердловской области и Екатеринбургский монтажный колледж договорились создать новый военно-патриотический клуб для молодёжи «Юный Росгвардеец». Предположительно, только по наводке колледжа членами клуба могут стать 1200 студентов.



В департаменте информполитики губернатора региона сообщают: организация будет работать под патронажем министерства образования региона. Здесь молодых людей будут знакомить со спецификой армейской службы и законодательством РФ о порядке прохождения военной службы. Клуб «Юный Росгвардеец» будет предлагать студентам и практические занятия сразу после прохождения теоретической подготовки.



«Мы уверены, что совместно с Росгвардией сумеем обеспечить условия для формирования у молодежи такого первостепенно важного качества, как патриотизм, — заявил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. — Уверен, что в ходе занятий в военно-патриотическом клубе выпускники получат те навыки и знания, которые пригодятся им в будущем: и в обычной жизни, и во время службы в вооруженных силах России».



В колледже сегодня учится порядка 1400 студентов, около 85% из них — молодые люди. В колледже считают, что в связи с этим «работа по патриотическому воспитанию имеет особое значение».