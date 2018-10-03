Уходил, чтобы возвратиться: в Екатеринбурге проверят на прочность мост на Шевченко, который обрушился в 2006-м

В Екатеринбурге на одну ночь закроют мост на улице Шевченко: сооружение, упавшее в 2006 году на железную дорогу, проверят на прочность.Для транспорта мост будет недоступен только ночью: все статические и динамические испытания намечены на ночь с 6 на 7 октября в промежутке от 00:00 до 03:00.Автомобилистам предлагается в указанное время объезжать закрытый участок по улицам Луначарского, Первомайской, Блюхера, Свердлова, Челюскинцев, Смазчиков, Уральской.Напомним, 12 лет назад один из пролетов моста еще на стадии строительства рухнул на железную дорогу. Инцидент обошёлся без жертв. Впоследствии специально созданная комиссия выяснила, что при возведении моста были нарушены технологии строительства.