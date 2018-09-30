Игроки ХК «Автомобилист» Коварж и Голышев признаны лучшими в КХЛ за сентябрь

20:18 | 2.10.2018

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков месяца. Среди представленных оказались и уральские спортсмены: голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж и нападающий Анатолий Голышев.



Уральский вратарь Якуб Коварж провел без замен 10 матчей из 12, каждый из матчей был завершен победой. Также три игры за начало сезона он отстоял на ноль. Голкипер отразил 96,03% бросков по воротам. А лучшим нападающим, по версии КХЛ, стал Анатолий Голышев. За 12 матчей он успел забить 8 голов и отдать 3 голевые передачи. Анатолий оформил дубль (забросил две шайбы) на выездном матче с «Сибирью», а также пробил вратарей в играх против «Адмирала», «Слована», «Трактора» и «Динамо».



Напомним, хоккейная команда «Автомобилист» провела 12 матчей без поражений, чем смогла заполучить лидерство в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ. Сейчас «Автомобилист» отправился на выездную серию и уже завтра, 3 октября, встретится с «Адмиралом» во Владивостоке.