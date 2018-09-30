Консульство США в Екатеринбурге в полном объеме возобновило выдачу виз

18:00 | 2.10.2018

Консульство США в Екатеринбурге восстановило полный штат сотрудников и стало выдавать больше виз, чем в 2017 году (до сокращений штата), об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра-советника по визовым вопросам посольства США в Москве Майкла Йодера.



«Когда в апреле этого года было закрыто консульство в Санкт-Петербурге, некоторое количество американских сотрудников вынуждены были выехать из страны, и в Екатеринбурге глава консульского отдела... тоже был вынужден уехать. Поэтому с апреля и почти до конца августа в Екатеринбурге не предоставлялись визовые услуги. Я рад сообщить вам, что сейчас мы вернулись в Екатеринбурге к нашему нормальному состоянию, там есть полный штат сотрудников, которые выдают визы. И теперь Екатеринбург выдает даже больше виз, чем до того, как начались проблемы со штатом», — сказал Йодер.



Напомним, что в марте этого года 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата. Данные меры являлись ответными и связаны с решением США выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство России в Сиэтле.