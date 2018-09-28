Уралец, толкнувший женщину-полицейского, получил два года условно

16:22 | 1.10.2018

newstracker.ru

В Свердловской области вынесли приговор 47-летнему ранее судимому жителю Среднеуральска. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 9 апреля поступила информация об избиении женщины родственником на улице Парижской Коммуны в Среднеуральске. На место прибыл участковый уполномоченный — 24-летняя женщина. В ходе разбирательства пьяный мужчина напал на сотрудницу полиции — схватил за руку и толкнул в плечо.



По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил уральца к двум годам условного лишения свободы.