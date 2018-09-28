Спрятали в обувных щетках: в краснотурьинскую колонию пытались передать сотовые телефоны

14:12 | 1.10.2018

пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Накануне, 30 сентября, выявлен факт передачи запрещенных предметов в исправительную колонию № 3, расположенную в городе Краснотурьинске.



Как сообщает пресс-служба свердловского ГУФСИН, при досмотре бандероли для осужденного от жительницы Кушвы обнаружены деревянные обувные щетки со спрятанными в них тремя телефонами и сим-картой.



«Данные предметы являются запрещенными к хранению и использованию в ИУ предметами согласно ПВР ИУ (приложение № 1). В отношении гражданки О. составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 19.12 КоАП РФ», — проинформировали в пресс-службе.