Синоптики предупредили свердловчан о заморозках в первые дни октября

17:49 | 30.09.2018

vostok.today

Начало октября не сможет порадовать свердловчан солнцем и теплом. Уже сегодня многие жители Свердловской области наблюдали первый снег. А как сообщили синоптики, предстоящей ночью и утром возможны заморозки до -5 градусов по Цельсию.



В связи с резкими заморозками и самым низким показателем температуры за эту осень, «Уралуправтодор» обратился к водителям с просьбой соблюдать на дорогах дистанцию и скоростной режим.



Отметим, что с понедельника хотя бы в домах должно стать тепло: во всяком случае, мэрия Екатеринбурга сообщила, что к 1 октября к отоплению будут подключены все дома.