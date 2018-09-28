В посёлке Ключевск Берёзовского района сгорел садовый дом и пострадала дорогая иномарка

13:16 | 30.09.2018

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Минувшей ночью в посёлке Ключевск Берёзовского района загорелся садовый дом. Сообщение о пожаре поступило в 03:44.



К месту пожара выехали 2 единицы техники и 6 человек личного состава подразделений МЧС, которые уже к 04:06 смогли локализовать огонь и ликвидировать открытое горение, а вот с проливкой и разбором сгоревших конструкций огнеборцам пришлось повозиться, полностью работы на месте пожара завершились в 07:22.



В результате пожара на площади 49 кв. м огонь полностью уничтожил садовый дом и серьёзно повредил кузов автомобиля «Volvo XC90».