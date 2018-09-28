Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 сентября 2018 года

12:26 | 30.09.2018

За прошедшие сутки с 08:00 29.09.2018 до 08:00 30.09.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 137 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 71 противоправное деяние. Из них одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, одно разбойное нападение, 25 краж чужого имущества, в том числе три квартирные, одно неправомерное завладение автотранспортом, восемь фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе четыре сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло семь ДТП, в которых 3 человека погибли, ещё 1 человек травмирован.



За минувшие сутки на территории области проведено 23 массовых мероприятия, в которых приняло участие порядка 15 000 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались 208 сотрудников полиции, 133 представителя частных охранных предприятий, 37 членов ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.