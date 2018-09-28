В Невьянске сгорел частный жилой дом

12:22 | 30.09.2018

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Вчера вечером в Невьянске загорелся частный жилой дом на улице Ляхина. Огонь распространился на площади 180 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.



С огнем боролись 4 единицы техники и 12 спасателей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, помимо сгоревшего дома, огонь повредил автомобиль Lexus и стены еще одного частного жилого дома.



В настоящее время выясняется причина возгорания и все обстоятельства ЧП.