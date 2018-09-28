Екатеринбург может принять чемпионат мира по волейболу

15:17 | 29.09.2018

news.day.az

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) рассмотрит Екатеринбург в качестве места проведения мужского ЧМ-2022. За возможность принять игры с уральской столицей поборются ещё две столицы, Казань, Новосибирск, Калининград и Красноярск.



По словам генерального секретаря ВФВ Александра Яременко. По его словам, в августе этого года глава Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса предложил провести ЧМ-2022 в России. Теперь Всероссийской федерации волейбола остаётся только сделать выбор между перечисленными городами.



«До конца года мы должны сделать презентацию и проект проведения чемпионата мира. Скорее всего, будем презентовать наш проект на конгрессе FIVB в середине ноября в Канкуне», — сказал Яременко. Он добавил, что российская заявка стала третьей. Как минимум еще две страны претендуют на проведение ЧМ-2022.

