Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 сентября 2018 года

13:01 | 29.09.2018

За прошедшие сутки с 08:00 28.09.2018 до 08:00 29.09.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 190 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 105 противоправных деяний. Из них 2 разбоя, 27 краж чужого имущества, 2 факта незаконного завладения чужим автотранспортом, 10 фактов незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло пять ДТП с пострадавшими.



За минувшие сутки на территории области проведено 10 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 7 140 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались 62 сотрудника полиции, 30 сотрудников частных охранных предприятий и два представителя ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.