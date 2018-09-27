В Екатеринбурге заработала первая фекальная станция

22:11 | 28.09.2018

eanews.ru

Сегодня в Екатеринбурге торжественно запустили канализационные отходы в систему отопления Северной аэрационной станции. Это значит, что теперь очистное предприятие может само отапливать свои цеха – из фекалий научились делать газ.



САС реконструировали целых 15 лет. Тогда, в далёком 2001-м, когда мэром Екатеринбурга был Аркадий Чернецкий, с утилизацией отходов человеческой жизнедеятельности были проблемы: фекалии просто раскладывали на полях, сушили целых пять лет и только после этого сжигали. Из-за того, что сотни гектаров земли Орджоникидзевского района были в зловонных массах, горожане никак не могли эксплуатировать эту территорию.



Поэтому реконструкция САС связана, в первую очередь, с необходимостью в освобождении хороших земель от фекалий. Для этого МУП «Водоконал» решило совместить приятное с полезным: обрабатывать канализационный ил таким образом, чтобы получать и газ, и удобрение для городских газонов.



Итак, для получения газа иловые остатки сначала погружают в огромный резервуар, его высота – 10 этажей. Там зловонные массы бродят целый месяц. За это время в них погибают все патогенные бактерии и микробы, а в специальный отсек выделяется тот самый газ – Метан.



Далее через подземный газопровод он поступает в котельную и там же становится полноценным топливом. Небольшие резервуары, в которые он попадает, обеспечивают теплом все цеха аэрационной станции.



Теперь САС не платит городу за отопление – из наших же отходов предприятие производит тепло. В будущем в уральской столице планируется построить еще одну такую станцию – на Юге города. Согласно плану, она должна будет обрабатывать 85% отхода городского населения и заодно обеспечивать себя отоплением.



Не исключено, что в скором времени этот проект получит общероссийское признание и будет спонсирован из федерального бюджета.