Новости дня
15:31 | 28.09.2018
В Свердловской области ожидается штормовой ветер и дожди
ГУ МЧС по Свердловской области призывает жителей быть внимательными и осторожными, чтобы не получить травму. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. В целях исключения повреждений транспортных средств не стоит парковать их под деревьями, вблизи зданий и рекламных конструкций.
В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.
ФКУ «Уралуправтодор» отмечает, что возможно резкое ухудшение дорожной обстановки, и просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.
© «Вечерние Ведомости»
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