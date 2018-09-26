В Свердловской области в жутком ДТП погибла семейная пара

20:51 | 27.09.2018

«Инцидент Екатеринбург», vk.com

Сегодня на дороге Реж — Артемовский в ДТП погибла семейная пара. Их 17-летняя дочь доставлена в реанимацию ближайшей больницы.

Информация о страшном ДТП появилась в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».



По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, где находилась семья, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От мощного удара от легкового автомобиля почти ничего не осталось.