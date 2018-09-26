В Екатеринбурге сотрудники полиции установили, кто является матерью трехлетнего мальчика, которого нашли на Блюхера

20:33 | 27.09.2018

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники полиции установили личность женщины, чей трехлетний сын был найден вчера на улице Блюхера. Саму женщину пока найти не удалось. Мальчик находится в социальном учреждении.



Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, по свидетельствам очевидцев, женщина находилась в алкогольном опьянении и оставила ребенка у знакомых, откуда мальчик ушел на улицу. Информация о случившемся будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.



Напомним, вчера, 26 сентября, в Екатеринбурге в микрорайоне Пионерский женщина нашла маленького мальчика – она же и привела его в полицию.