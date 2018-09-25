В центре Екатеринбурга пройдет фестиваль мастеров «Иван-да-Марья»

24–28 октября в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а) пройдет 13-й фестиваль мастеров «Иван-да-Марья», который соберет более 200 народных умельцев со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Калининграда, Нижнего Новгорода, Омска, Ульяновска, Сочи, Новосибирска, Ярославля, Тюмени, Челябинска, Миасса, Кургана, Перми, Асбеста, Нижнего Тагила, Алтая, Казани, а также из Белоруссии.В столицу Урала на фестиваль приедут ткачи, гончары, кузнецы, резчики по дереву, художники, скульпторы, мастера-кружевоплеты, золотошвеи, фермеры. Для гостей подготовили мастер-классы по ткачеству на станке, гончарному ремеслу, традиционной росписи (мезенской, урало-сибирской), кожевенному ремеслу, резьбе по дереву, прядению, лепке из глины, изготовлению народных игровых кукол. Также будет организована концертная программа с выступлением фольклорных вокальных и инструментальных коллективов.Вход на фестиваль свободный.