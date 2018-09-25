Этой зимой в Екатеринбурге будет преобладать свиной грипп

15:15 | 27.09.2018

protiv-grippa.com

Предстоящей зимой в Екатеринбурге, по прогнозам, будет преобладать свиной грипп (H1N1), сообщил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.



По словам специалиста, всплеск заболеваемости ожидается со второй половины декабря и продлится порядка шести недель. В группу риска входят дети и люди с хроническими заболеваниями.



Свиной грипп редко приводит к смертельному исходу. Главное — вовремя обратиться за медицинской помощью. Основная опасность заболевания — развитие дыхательной недостаточности.



Сейчас в городе проходит прививочная кампания. На данный момент вакцину получили 202 тысячи жителей.



С начала осени в Екатеринбурге не зафиксировано ни одного случая гриппа, но превышен эпидпорог по ОРВИ — 13 тысяч случаев за прошлую неделю.



Как рассказал Александр Харитонов, за время чемпионата мира по футболу было выявлено пять случаев свиного гриппа у иностранных болельщиков. В городе вирус не распространился.