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15:15 | 27.09.2018
protiv-grippa.com
Этой зимой в Екатеринбурге будет преобладать свиной грипп
По словам специалиста, всплеск заболеваемости ожидается со второй половины декабря и продлится порядка шести недель. В группу риска входят дети и люди с хроническими заболеваниями.
Свиной грипп редко приводит к смертельному исходу. Главное — вовремя обратиться за медицинской помощью. Основная опасность заболевания — развитие дыхательной недостаточности.
Сейчас в городе проходит прививочная кампания. На данный момент вакцину получили 202 тысячи жителей.
С начала осени в Екатеринбурге не зафиксировано ни одного случая гриппа, но превышен эпидпорог по ОРВИ — 13 тысяч случаев за прошлую неделю.
Как рассказал Александр Харитонов, за время чемпионата мира по футболу было выявлено пять случаев свиного гриппа у иностранных болельщиков. В городе вирус не распространился.
© «Вечерние Ведомости»
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