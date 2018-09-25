В Кольцово появился новый авиаперевозчик — казахстанский SCAT

14:07 | 27.09.2018

В екатеринбургском аэропорту Кольцово появился новый авиаперевозчик — авиакомпания SCAT. Она будет осуществлять рейсы из Екатеринбурга в древнейший и один из самых крупных городов Казахстана Тараз и обратно. Полеты начнутся 29 октября.



«Полеты будут совершаться один раз в неделю по понедельникам. Вылет из Тараза в Екатеринбург в 01:00, прибытие — в 2:50. Вылет из Екатеринбурга в Тараз в 04:40, прилет в пункт назначения в 08:30 по местному времени. Время в пути составит около трех часов. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 757-200 вместимостью до 235 пассажиров», — сообщили в пресс-службе Кольцово.



Отмечается, что SCAT — одна из крупнейших авиакомпаний Казахстана, в ее парке 21 воздушное судно.