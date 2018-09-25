Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 сентября 2018 года

10:42 | 27.09.2018

За прошедшие сутки с 08:00 26.09.2018 до 08:00 27.09.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 179 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 100 противоправных деяний. Из них 4 грабежа, 26 краж чужого имущества, 8 фактов незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло десять ДТП с пострадавшими.



За минувшие сутки на территории области проведено 5 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 4 900 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались 43 сотрудника полиции, 46 сотрудников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.