В Свердловской области похоронили школьницу, которую изнасиловали и сожгли

22:31 | 26.09.2018

Фото: аккаунт убитой во "ВКонтакте"

Сегодня в посёлке Сосьва в Свердловской области состоялось прощание с 17-летней школьницей, которую изнасиловали, а затем жестоко убили – задушили проводом и сожгли. Убийство девушки вызвало широкий резонанс в регионе, однако сами похороны прошли без большого ажиотажа.



Проститься с убитой пришли ближайшие родственники, друзья и хорошие знакомые школьницы. Как передают очевидцы с места событий, родственники со стороны подозреваемого и свидетеля преступления на траурной процессии не появились.



Напомним, по подозрению в изнасиловании и убийстве школьницы ранее был задержан двадцатилетний молодой человек. По версии следствия, в момент совершения преступления подозреваемый был под воздействием бензина. Предположительно, перед совершением убийства он нюхал автомобильное топливо. Надругался над девушкой и убил её он на пустыре. Тело замотал в ковёр и сжёг в огороде собственного дома. Личные вещи убитой в этого время догорали в домашней печи.



Свидетелем преступления стал знакомый убийцы, однако предотвратить трагедию он не смог. Со слов очевидца, преступник пригрозил ему расправой, если тот вмешается или предаст огласке историю его преступления. Тем не менее, свидетель согласился дать показания следователям и прошёл очную ставку с преступником.



Теперь убийце грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.