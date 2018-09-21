В Екатеринбурге столкнувшиеся машины вылетели на остановку: есть пострадавшие

18:44 | 26.09.2018

Фото: "Инцидент Екатеринбург" во "Вконтакте"

Сегодня в Екатеринбурге на Ботанике в районе 15 часов дня столкнулись седан Nissan и кроссовер Hyundai Creta. После столкновения автомобили вылетели на автобусную остановку «Родонитовая». Есть пострадавшие.



Как сообщают подписчики паблика «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте», в ДТП, по всей вероятности, виноват водитель Nissan. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.



На данный момент известно, что при столкновении иномарок пострадала девушка. Вероятно, в момент ДТП она ожидала транспорт на остановке. С черепно-мозговой травмой пострадавшую доставили в больницу.



Отметим также, что при таком столкновении была вероятность, что автомобильное топливо может протечь и загореться. Для предотвращения возможного возгорания на место аварии вызвали пожарный расчёт. К счастью, помощь огнеборцев не понадобилась.