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16:00 | 26.09.2018
Евгений Куйвашев презентовал Свердловскую область послам стран Евросоюза
Губернатор рассказал, что более 30 % общего внешнеторгового оборота Свердловской области приходится на страны Евросоюза. Самые высокие показатели сотрудничества — с Францией, Германией, Италией и Чехией.
«Мы приветствуем активное участие наших партнеров из европейских стран в совместных экономических, культурно-гуманитарных проектах, а также в международных мероприятиях, организуемых на территории области. Пользуясь случаем, приглашаю вас в Свердловскую область, чтобы лично убедиться в уральском гостеприимстве и готовности к проведению глобальных международных проектов», — сказал Евгений Куйвашев.
Также глава Среднего Урала заявил, что в случае проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге это станет самым ярким и запоминающимся событием в истории мирового выставочного движения. Отмечалось, что стоимость участия в ЭКСПО будет ниже, чем у других городов-кандидатов.
«Россия сделает все, чтобы выставка прошла на высочайшем уровне и запомнилась участникам и гостям. Помимо упрощенной процедуры въезда в страну, меры будут также касаться упрощения импорта товаров, необходимых для организации и проведения выставки, режима налогообложения, страхования и предоставления определенных государственных услуг. Считаем, что данные инициативы сделают территорию «умного города» привлекательной для инвесторов и предпринимателей со всего мира, что будет подкреплено статусом особой экономической зоны», — рассказал заместитель генерального директора заявочного комитета «ЭКСПО-2025» Азамат Цебоев.
Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер отметил, что у Екатеринбурга хорошие шансы на победу в борьбе за ЭКСПО.
© «Вечерние Ведомости»
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