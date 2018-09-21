Александр Высокинский поручил глава районов подготовить проекты по благоустройству города

15:39 | 26.09.2018

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе своего первого совещания с руководителями районов в качестве мэра поручил подготовить проекты по благоустройству территорий.



«Будем работать по увеличению смет для районов на благоустройство, городские пространства и так далее. В связи с этим районам надо будет подготовить предложения по паркам, скверам, ремонтам и прочему. Главам районов необходимо к этому готовиться, представить проекты, и жители районов должны знать эти планы», - сказал мэр.



По словам председателя городского Комитета благоустройства Тамары Благодатковой, в 2018 году план по ремонту дорог выполнен на 99,9%. Приведено в порядок 44 участка - 895 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На эти работы направлено 1,6 млрд рублей. На каждый объект действует гарантия в четыре года.

