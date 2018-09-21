Свердловский облсуд вынес решение по делу Гофенберг

14:13 | 26.09.2018

Фото: Яромир Романов, znak.com

Свердловский областной суд сегодня, 26 сентября, оставил в силе решение нижестоящей инстанции, согласно которому был частично удовлетворен иск начальника МО МВД России «Алапаевский» Константина Кузнецова о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей к скандальной свердловской пиарщице Валентине Гофенберг. Об этом корреспонденту veved.ru рассказали в пресс-службе облсуда. Апелляционную жалобу на решение Кировского районного суда Екатеринбурга рассматривала судья Юлия Шихова.



Напомним, что поводом для подачи иска стали записи порочащего характера на странице Валентины Гофенберг в социальной сети Facebook о том, что Константин Кузнецов осуществляет противоправную деятельность.



Сама Гофенберг утверждает, что указанная в нотариально заверенных протоколах осмотра интернет-страница ей не принадлежит и никогда не принадлежала, а сведения, указанные на данной странице, она никогда не распространяла и не могла распространить, поскольку не имеет доступа к ней и та за ней не зарегистрирована. Кому принадлежит данная страница, ей не известно, как не известно, с каких устройств и в какое время указанные в ней сведения были распространены.



Между тем в ответ на запрос ПАО «МТС» предоставило сведения о том, что Гофенберг является абонентом мобильной связи данной сотовой компании. Суду была представлена детализация сетевых соединений по абонентскому номеру с указанием конечных IP-адресов. По результатам исследования установлено, что в юридически значимый период размещения трех новостных сообщений на странице Гофенберг она совершала выход в Facebook.



Добавим, что в настоящее время расследуются пять уголовных дел по факту клеветы со стороны Гофенберг. Ранее наше издание подробно рассказывало об обысках в её квартире и весьма нерадужных перспективах пиарщицы.