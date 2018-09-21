В Екатеринбурге отменили маршрут № 31 и изменили схемы движения трех автобусов

11:50 | 26.09.2018

Маршрут движения автобуса № 047 («Птицефабрика – Громова») продлен до конечного пункта «Трактовая». Изменения вступят в силу с 1 октября. В связи с этим будет отменен маршрут № 31 («Железнодорожный вокзал – Трактовая»).



Кроме того, с октября изменят схемы движения автобусные маршруты № 85 («Радиоколледж – поселок Медный») и № 95 («Радиоколледж – Озеро Чусовское»). Начало движения будет осуществляться с остановки «Институт связи», расположенной на улице Крауля.