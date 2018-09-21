На Среднем Урале тепло пришло в 58 % домов

11:27 | 26.09.2018

gradpk.ru

В Свердловской области отопительный сезон стартовал во всех муниципальных образованиях. На данный момент отапливается 58 % жилых домов и 80 % объектов социальной сферы.



По информации регионального министерства энергетики и ЖКХ, в 52 муниципалитетах отапливаются все объекты. В Верхней Пышме, Красноуральске и Кленовском сельском поселении тепло пока не подается в жилые дома. В Екатеринбурге к теплоснабжению подключены 33 % многоквартирных домов и 54 % объектов соцсферы.



Напомним, что отопительный сезон стартует, когда в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже +8 градусов Цельсия.