В Екатеринбурге ограбили банк на Академика Шварца

14:55 | 25.09.2018

Ночью в Екатеринбурге ограбили банк, расположенный по адресу улица Академика Шварца, 14. По информации СМИ, неизвестные похитили из банкомата 3,3 млн рублей. Данные подтвердили в полиции.



«Сегодня в ОП № 12 поступило сообщение о хищении денежных средств из банкомата, расположенного по адресу Шварца, 14. На месте работает следственно-оперативная группа», - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.