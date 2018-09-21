Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 сентября 2018 года

09:59 | 25.09.2018

За прошедшие сутки с 08:00 24.09.2018 до 08:00 25.09.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 119 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 75 противоправных деяний. Из них один разбой, 5 грабежей, 19 краж чужого имущества, шесть фактов незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло пять ДТП с пострадавшими.



За минувшие сутки на территории области проведено 12 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 9 220 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались 64 сотрудника полиции, 3 сотрудника ОМОН Россгвардии, 58 представителей частных охранных предприятий, 7 казаков. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.