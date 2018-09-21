В Сухом Логу пьяная компания пыталась скрыться от инспекторов ДПС

Минувшей ночью в Сухом Логу сотрудники ГИБДД начали погоню за автомобилем «Лада-21703», который резко менял скорость и направление движения. Водитель отказался остановиться.В районе улицы Гагарина автомобиль съехал с дороги и врезался в гараж. В салоне находились четыре пьяных молодых человека 18-21 года. Кроме того, водитель не имел права управления транспортным средством.Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, за выходные в регионе задержано 185 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Из них более 20 человек задержаны повторно.