За сезон в Свердловской области зарегистрировано 425 природных пожаров

13:49 | 24.09.2018

cont.ws

За пожароопасный период в Свердловской области ликвидировано 425 природных пожаров, общая площадь которых 5,8 тысячи гектаров. Перехода огня на населенные пункты не допущено. Большая часть пожаров потушена в течение суток.



По данным Департамента лесного хозяйства Свердловской области, наибольшее число пожаров фиксировалось в Сысертском, Каменском, Березовском и Ивдельском городских округах.



Пожароопасная ситуация из-за отсутствия осадков наблюдается в северных территориях. Сейчас продолжают действовать 10 лесных пожаров общей площадью 21,5 гектара, семь из них находятся в Серовском городском округе, три локализованы и не распространяются.



«Теплая осенняя погода способствует отдыху в лесу, однако надо помнить, что более 80 % лесных пожаров — это дело рук человека. Соблюдать правила пожарной безопасности в лесу просто, достаточно ответственно относиться к своему пребыванию на природе: не бросать спички и сигареты, правильно тушить костры», — напомнил директор Департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков.



Единый телефон лесной охраны для сообщения о пожарах: 8-800-100-94-00.