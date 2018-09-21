«Екатеринбуржцы надеются на тебя. Не подведи их»: Куйвашев поздравил Высокинского с 45-летием

13:27 | 24.09.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил вице-губернатора, кандидата на пост главы Екатеринбурга Александра Высокинского с 45-летием.



«Я поздравил его утром и еще раз хочу сказать публично, что желаю Александру достойно справиться с той ответственностью, которую он собирается взять на себя как будущий глава Екатеринбурга. Завтра депутаты городской думы должны принять решение по поводу того, кто будет новым главой уральской столицы. Из консультаций и партийных решений ясно, что, скорее всего, Александр Высокинский возглавит наш город. В таком случае его ждет нелегкая работа: много стрессов, мало сна, неизбежная критика, необходимость учитывать интересы множества горожан, тяжелая ноша на плечах. Александр Высокинский — молодой и энергичный управленец, который способен все это выдержать. Результатом должен стать рывок Екатеринбурга на новый уровень. Саша, екатеринбуржцы надеются на тебя. Не подведи их», - написал глава Среднего Урала в Instagram.



Напомним, что кандидатуру Александра Высокинского на пост мэра рекомендовала конкурсная комиссия и Евгений Куйвашев. Заседание думы, на котором, как планируется, будет утвержден новый глава города, состоится завтра, 25 сентября.