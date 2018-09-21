Свердловское Заксобрание ликвидировало администрацию губернатора

12:04 | 24.09.2018

Сегодня Законодательное Собрание Свердловской области приняло поправки к областному Уставу, упраздняющие администрацию губернатора. Вместо нее будет создан аппарат губернатора Свердловской области и правительства региона – орган, который займется обеспечением деятельности губернатора и кабинета министров.



Напомним, что внести поправки предложил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он же ликвидировал должность первого заместителя губернатора - руководителя администрации губернатора, которую занимал Владимир Тунгусов, и ввел новую должность - руководителя администрации губернатора. Сейчас этот пост занимает Азат Салихов.