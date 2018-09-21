Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 сентября 2018 года

11:07 | 24.09.2018

За прошедшие сутки с 08:00 23.09.2018 до 08:00 24.09.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 120 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 91 противоправное деяние. Из них одно убийство, одно причинение тяжкого вреда здоровью, три грабежа, 20 краж чужого имущества, в том числе две квартирные, шесть фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло семь ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, ещё 9 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 17 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 6 200 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались 102 сотрудника полиции, 12 членов ДНД, 35 представителей частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.