Вошедший в новый состав думы Екатеринбурга Игорь Володин покинул свердловское ЗакСО

10:51 | 24.09.2018

Сегодня Законодательное собрание Свердловской области лишило полномочий депутата Игоря Володина по его собственному желанию, в связи с избранием в новый состав думы Екатеринбурга. Напомним, что ранее свердловское региональное отделение «Единой России» приняло решение выдвинуть Володина на должность председателя гордумы.



«Нам трудно принимать это решение, но в связи с ситуацией, которая сложилась, мы направляем вас в городскую думу выстраивать отношения с областным парламентом», — сказала председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.



Напомним, что первое заседание нового созыва Екатеринбургской думы состоится завтра, 25 сентября. В повестке избрание главы города, председателя думы и его заместителя.