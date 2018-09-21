Третий этап подключения к теплу стартовал в уральской столице

10:08 | 24.09.2018

yarmarka-tula.ru

Сегодня, 24 сентября, в Екатеринбурге стартовал третий этап подключения домов к теплу. До 26 сентября теплоснабжением должны быть обеспечены:





- Ленинский район: Центр (Толмачева, Пушкина, Горького, 8 Марта, Ленина, Шейнкмана, Театральный, Банковский, Воеводина, Чернышевского, Добролюбова, Куйбышева, Н. Воли); Автовокзал (Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, Щорса, Цвиллинга, Ст. Разина, Чапаева);



- В.-Исетский район: Центр (набережная Рабочей Молодежи, ВИЗ-бульвар, А. Валека, Московская, ВИЗ-бульвар, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова); ВИЗ (Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева);



- Октябрьский район: Синие Камни, Парковый (Восточная, Тверитина, Ткачей), Сибирский тракт, Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева; Центр (Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина);



- Чкаловский район: Ботаника (Шварца, Крестинского, Родонитовая), Машинная, Чайковского;



- Кировский район: Центр (Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, К. Либкнехта, Тургенева, Толмачева);



- Орджоникидзевский район: Эльмаш (Фронтовых Бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков); Уралмаш (Градмаш-Машиностроителей, Кировградская, Донбасская, Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская).





Напомним, что отопительный сезон стартовал в Екатеринбурге 17 сентября. Во все дома тепло должно прийти до 1 октября. Подключение проходит в четыре этапа. В пресс-службе ЕТК отмечают, что возможно изменение сроков подключения при технической неготовности потребителя и финансовой задолженности.