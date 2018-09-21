На Урале у должника арестовали стройматериалы

09:33 | 24.09.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

Житель Тугулыма стал виновником пожара, из-за которого пострадала крыша жилого дома. Ущерб оценили в 700 тысяч рублей. Несмотря на решение суда, мужчина уклонялся от возмещения вреда.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, в итоге у должника арестовали автомобиль «Дэу Матиз» и стройматериалы – тысячу керамзитоблоков.



Имущество передано в специализированную организацию для оценки, затем оно будет продано на торгах.