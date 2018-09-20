Вместо клуба Lynch в «Салюте» появится музей космоса

10:40 | 21.09.2018

freelancejob.ru

На месте закрывшегося клуба Lynch в кинотеатре «Салют» в Екатеринбурге откроется музей космоса, об этом рассказал директор кинотеатра Сергей Федяков. Среди экспонатов — модели космических кораблей, личные вещи космонавтов и другое. Также здесь планируют проводить занятия по астрономии.



«Наш планетарий накопил много разных экспонатов, связанных с космосом, но нам негде было их демонстрировать. Сейчас мы приняли решение отдать клуб под нужды планетария — там будут представлены экспонаты, а также будут проводиться лекции для детей», — цитирует Федякова портал «Моменты».



У клуба Lynch скандальная репутация. В прошлом году здесь прошла вечеринка Blue Velvet в стиле садо-мазо, которая возмутила городских чиновников.