На Вайнера из-за антисанитарии закрыли ресторан

10:15 | 21.09.2018

ng72.ru

На улице Вайнера в Екатеринбурге на 30 суток приостановили деятельность ресторана «Гастропаб «Мetis», в котором нарушались требования санитарного законодательства.



Так, в заведении отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность используемого сырья, маркировка не сохраняется до конца использования продукции, морозильные камеры находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в санитарной обработке, не соблюдаются нормы складирования и требования к товарному соседству продуктов и многое другое.



По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении, на основании которого суд приостановил деятельность ресторана, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.