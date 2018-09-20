В Краснотурьинске в результате ДТП погиб 10-летний мальчик

Накануне на перекрестке улиц Ленинского Комсомола и Чкалова в Краснотурьинске произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Лада-Гранта» сбил 10-летнего мальчика на велосипеде, который переезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора.В результате ребенок скончался в реанимационном отделении. Смерть наступила через 50 минут после аварии.Госавтоинспекция Свердловской области напоминает родителям, что при покупке своим детям велосипеда, самоката, других устройств для передвижения необходимо постоянно проговаривать с ребенком правила безопасного поведения на дорогах.