Евгений Куйвашев сделает доступнее социально значимые объекты и Интернет на Среднем Урале

18:52 | 20.09.2018

Фото: ЕТВ

Проект закона, расширяющий перечень случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство, внёс на рассмотрение в региональный парламент губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



По словам председателя Заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, законопроект, внесённый губернатором, позволит устранить препоны и барьеры при строительстве объектов связи и реконструкции объектов социальной сферы.



«Законопроект, внесенный главой региона, решает два важнейших вопроса. Во-первых, сокращает срок подготовительных работ для строительства объектов связи. Во-вторых, позволяет ускорить реконструкцию объектов социальной, культурной сферы и инфраструктуры безбарьерной среды для маломобильных групп уральцев», — сказала Людмила Бабушкина.



Ранее в закон «Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых не требуется разрешение на строительство» уже были включены пункты антенно-мачтовых сооружений высотой до 50 метров вне границ населенных пунктов. Но чаще всего больницы, школы и другие социальные учреждения находятся в центре населённых пунктов и не всегда, в силу отсутствия кабельных линий связи, обеспечиваются устойчивым доступом к Интернету.



Изменение в законе формулировки «антенно-мачтовое сооружение» на «сооружение связи» и включение в закон пункта, который позволит строить такие объекты в границах городов и посёлков без дополнительных разрешений, безусловно, увеличит доступность сотовой связи на селе. Кроме того, повысится скорость передачи данных за счет сокращения расстояния до базовой станции.



Кроме этого, по словам Людмилы Бабушкиной, в населённых пунктах Среднего Урала, как правило в крупных городах, часто возникает проблема реконструкции входных групп давно построенных зданий под нужды людей с ограниченными возможностями (обустройство пандусов). Процедуры по согласованию таких работ и изменений очень часто занимают в разы больше времени, чем сама установка пандусов, подъемников и транспортеров.



Во внесённом в Заксобрание законопроекте Евгений Куйвашев предлагает установить новые правила, при которых разрешения на строительство таких объектов не требуется. Звучать это будет как «проведение работ по устройству входных групп для маломобильных групп населения с площадью застройки не более 50 квадратных метров».



Рассмотрение губернаторского законопроекта депутатами пройдёт на одном из заседаний областного парламента в октябре текущего года.