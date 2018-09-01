С 2019 года можно будет сдавать ЕГЭ по китайскому языку

16:30 | 20.09.2018

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С 2019 года выпускники школ получат возможность сдавать единый государственный экзамен по китайскому языку. Как пояснила начальник отдела аттестации и работы с педагогическими кадрами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области Татьяна Умнова, сейчас в списке языков, по которым можно сдать ЕГЭ, английский, немецкий, французский, испанский и китайский.



Отмечается, что ЕГЭ по китайскому языку состоится, даже если его решит сдавать только один выпускник. А в конце осени в школах, где изучают китайский, проведут пробный экзамен.