В Первоуральске по вине 16-летнего подростка погиб 42-летний мужчина

15:49 | 20.09.2018

город-мичуринск.рф

В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту смерти 42-летнего местного жителя. В причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека, подозревают 16-летнего подростка.



По данным следствия, вечером 15 сентября подозреваемый, находясь на улице Ильича, ударил мужчину кулаком в лицо. Тот упал, получив перелом носа и черепно-мозговую травму (от падения с высоты собственного роста).



Скорую вызвали ровесники подростка.



«В ходе расследования также установлено, что подозреваемый находился в одной компании ещё с двумя своими ровесниками, но они, согласно материалам дела, каких-либо противоправных действий в отношении потерпевшего не совершали, самостоятельно вызвав пострадавшему скорую помощь», - сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.



Пострадавший скончался на следующий день в больнице, не приходя в сознание.



Подозреваемый признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.