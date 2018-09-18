Открыто движение по улице Военной в Екатеринбурге

13:25 | 20.09.2018

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В Екатеринбурге открыто движение по улице Военной, на участке от пересечения с Дорожной до Патриса Лумумбы.



Напомним, что участок был закрыт более двух месяцев из-за ремонтных работ. Ранее сообщалось, что движение будет закрыто до конца сентября, но улицу открыли раньше.