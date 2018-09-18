В 88 свердловских муниципалитетах стартовал отопительный сезон

12:55 | 20.09.2018

politeka.net

Отопительный сезон начался в 88 из 94 муниципалитетов Свердловской области. Тепло подается в 31 % жилищного фонда и более 57,4 % социальных учреждений. Подключение объектов идет по графику.



Как сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, подготовка к отопительному сезону идет с отставанием от графика в Волчанске, Михайловском муниципальном образовании, Среднеуральске и Калиновском сельском поселении. Работы должны завершиться в течение 10 дней.



В целом готовность жилищного фонда области к зиме составляет порядка 95 %. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам правительства и главам муниципалитетов обеспечить теплоснабжение всех объектов до 10 октября.



«От того, насколько грамотно и эффективно организована подготовка к отопительному сезону, от своевременности запуска систем теплоснабжения зависит деятельность больниц, школ, детских садов и других учреждений, настроение, здоровье и безопасность уральцев. Мы должны сделать все необходимое, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел без аварий, авралов и сбоев, способных негативно отразиться на качестве жизни людей», — сказал Евгений Куйвашев.