В Екатеринбурге автомобилисты один день смогут бесплатно ездить на электричке

11:12 | 20.09.2018

мояоколица.рф

22 сентября, во Всемирный день без автомобиля, екатеринбуржцы, которые откажутся от передвижения на машинах, смогут бесплатно ездить на «городской электричке». Для этого необходимо предъявить контролеру водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, сообщает пресс-служба СвЖД.



Маршрут «городской электрички» включает в себя станции: Екатеринбург-Сортировочный, о.п. Электродепо, о.п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, о.п. Первомайская, Шарташ, о.п. Лесотехническая, о.п. Ботаническая, Уктус, о.п. Вторчермет, Керамик, Сысерть.



Акция «День без автомобиля» проводится с 1994 года. Автомобилистам предлагается отказаться от машины в пользу общественного транспорта, велосипеда или самоката.